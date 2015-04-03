​На месте крушения траулера в Охотском море возобновлены активные поиски

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ На месте крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море возобновлены активные поиски.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в координационно-спасательном подцентре Росморречфлота.

"В 8.00 местного времени (23.00 мск) возобновились поиски членов экипажа БАТМ "Дальний Восток", прерванные поздно вечером 2 апреля по местному времени из-за наступления темноты", — сказали в центре.

Как отмечается, в настоящее время в районе затопления траулера находятся 26 судов разного типа. По последним данным, неизвестна судьба еще 13 членов экипажа БАТМ "Дальний Восток".