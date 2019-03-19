На Манхэттене неизвестный расстрелял людей на улице, есть погибший

Неизвестный в маске открыл огонь по людям на улице Нью-Йорка на Манхэттене, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что ранения получили два 18-летних и один 23-летний человек. Один из пострадавших получил пулевое ранение в спину, двое других — в ноги. По данным NBC New York, в настоящий момент неизвестно, почему нападавший решил стрелять именно по этим людям. В полиции предположили, что нападение связано с бандитскими разборками.

Ранее американская полиция проинформировала о гибели четырех человек в результате стрельбы в Мичигане.

Портал NewstalkZB сообщает о троих раненых и одном погибшем, утверждая, что состояние остальных - критическое.

Все пострадавшие госпитализированы.

Полиция нашла пять гильз от патронов на месте происшествия и сообщила, что преступник успел произвести около девяти выстрелов. Правоохранители отмечают, что инцидент связан с бандитизмом.