На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный период

Херинцалама Радзаунаривелу назначен премьер-министром Мадагаскара на переходный период.

Как передает Report, об этом сообщил портал Orange со ссылкой на коммюнике администрации временного президента страны Майкла Рандрианирины.

Ранее сообщалось о том, что военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.

17 октября Высокий конституционный суд одобрил назначение полковника ВС Мадагаскара Майкла Рандрианирина президентом переходного периода.