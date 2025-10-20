Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 19:37
    На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный период

    Херинцалама Радзаунаривелу назначен премьер-министром Мадагаскара на переходный период.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Orange со ссылкой на коммюнике администрации временного президента страны Майкла Рандрианирины.

    Ранее сообщалось о том, что военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.

    17 октября Высокий конституционный суд одобрил назначение полковника ВС Мадагаскара Майкла Рандрианирина президентом переходного периода.

