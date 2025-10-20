На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный период
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 19:37
Херинцалама Радзаунаривелу назначен премьер-министром Мадагаскара на переходный период.
Как передает Report, об этом сообщил портал Orange со ссылкой на коммюнике администрации временного президента страны Майкла Рандрианирины.
Ранее сообщалось о том, что военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.
17 октября Высокий конституционный суд одобрил назначение полковника ВС Мадагаскара Майкла Рандрианирина президентом переходного периода.
