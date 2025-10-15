На Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления

На Мадаскаре военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.

Как передает Report, об этом сообщила газета L'Express de Madagascar.

Совет, который возглавил полковник Майкл Рандрианирина, вошли представители ВС и жандармерии высокого ранга. Полный состав пока не обнародован. В первом указе главы совета Рандрианирины отмечается, что "впоследствии в совет, возможно, войдут и гражданские лица". Он также объявил об упразднении конституции страны и создании в качестве переходного высшего судебного органа власти Высокого суда реформ.

До принятия новой конституции в стране будет действовать "Хартия переходного периода Республики Мадагаскар", содержание которой пока не оглашено, подчеркивает издание. Высшим органом власти на переходный период станет Национальный переходный совет обороны (НПСО), который еще предстоит сформировать.