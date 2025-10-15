Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    На Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 10:15
    На Мадагаскаре военные создали коллегиальный орган управления

    На Мадаскаре военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.

    Как передает Report, об этом сообщила газета L'Express de Madagascar.

    Совет, который возглавил полковник Майкл Рандрианирина, вошли представители ВС и жандармерии высокого ранга. Полный состав пока не обнародован. В первом указе главы совета Рандрианирины отмечается, что "впоследствии в совет, возможно, войдут и гражданские лица". Он также объявил об упразднении конституции страны и создании в качестве переходного высшего судебного органа власти Высокого суда реформ.

    До принятия новой конституции в стране будет действовать "Хартия переходного периода Республики Мадагаскар", содержание которой пока не оглашено, подчеркивает издание. Высшим органом власти на переходный период станет Национальный переходный совет обороны (НПСО), который еще предстоит сформировать.

    Мадагаскар переворот захват власти Майкл Рандрианирина

    Последние новости

    11:03

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Другие
    11:02

    Минэнерго обнародовало объем переработанной нефти за 9 месяцев

    Энергетика
    11:01
    Фото

    МЧС провело в Шуше мероприятие в честь Года Конституции и Суверенитета

    Происшествия
    11:00

    В Ханкенди начал работу III Национальный градостроительный форум

    Инфраструктура
    10:51

    Азада Гусейнова: Природные ресурсы Азербайджана — потенциал для оздоровительного туризма

    Туризм
    10:48

    Новый генсек ТЮРКПА приступил к исполнению своих полномочий

    Внешняя политика
    10:48

    В Армении задержан еще один священник

    В регионе
    10:44
    Фото

    В Берлине открылась международная художественная выставка "MAMA – Мать-природа"

    Искусство
    10:40

    Турал Гаджилы: Товарооборот Азербайджана и Беларуси превысил $270 млн

    Другие
    Лента новостей