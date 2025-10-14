Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне политического кризиса

    14 октября, 2025
    14:40
    Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне политического кризиса

    Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента).

    Как сообщает Report, об этом говорится в указе главы государства.

    "В соответствии со статьей 60 конституции, Национальное собрание распускается", - говорится в указе.

    Президент имеет право распустить Национальное собрание после того, как проинформирует премьер-министра и проконсультируется с председателями Сената и Национального собрания.

    В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре вспыхнули массовые протесты, начавшиеся из-за перебоев с водой и электричеством и быстро переросшие в антиправительственные выступления. Часть армии, включая элитное подразделение CAPSAT, отказалась подчиняться властям и поддержала демонстрантов.

    На фоне нарастающего кризиса президент Андри Радзуэлина покинул страну в воскресенье на французском военном самолете, заявив, что опасается за свою жизнь. Оппозиция требует отставки президента и формирования переходного правительства.

