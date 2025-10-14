Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне политического кризиса

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сообщил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента).

Как сообщает Report, об этом говорится в указе главы государства.

"В соответствии со статьей 60 конституции, Национальное собрание распускается", - говорится в указе.

Президент имеет право распустить Национальное собрание после того, как проинформирует премьер-министра и проконсультируется с председателями Сената и Национального собрания.

В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре вспыхнули массовые протесты, начавшиеся из-за перебоев с водой и электричеством и быстро переросшие в антиправительственные выступления. Часть армии, включая элитное подразделение CAPSAT, отказалась подчиняться властям и поддержала демонстрантов.

На фоне нарастающего кризиса президент Андри Радзуэлина покинул страну в воскресенье на французском военном самолете, заявив, что опасается за свою жизнь. Оппозиция требует отставки президента и формирования переходного правительства.