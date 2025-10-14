İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:00
    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina Milli Yığıncağınının (parlamentin aşağı palatası) buraxıldığını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət başçısının fərmanında qeyd olunub.

    "Konstitusiyanın 60-cı maddəsinə uyğun olaraq, Milli Yığıncaq buraxılır", - fərmanda bildirilib.

    Prezident baş naziri məlumatlandırdıqdan və Senatın və Milli Yığıncağın sədrləri ilə məsləhətləşdikdən sonra aşağı palatanı buraxmaq hüququna malikdir.

    2025-ci ilin sentyabr ayının sonunda Madaqaskarda su və elektrik kəsintiləri səbəbindən başlayan və tezliklə hökumət əleyhinə aksiyalara çevrilən kütləvi etirazlar baş verib.

    Artan böhran fonunda Prezident Andri Radzuelina bazar günü Fransaya məxsus hərbi təyyarə ilə ölkəni tərk edib. Müxalifət prezidentin istefasını və keçid hökumətinin formalaşdırılmasını tələb edir.

    Madaqaskar Parlament Andri Radzuelina
    Президент Мадагаскара распустил нижнюю палату парламента на фоне политического кризиса

    Son xəbərlər

    15:28

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 8 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    15:26

    Azərbaycanda nikahlar artıb, boşanmalar azalıb

    Sosial müdafiə
    15:26

    Azərbaycanda bu ilin 8 ayında 39 min 951 ölüm qeydə alınıb

    Hadisə
    15:26

    İlin 8 ayında 2 152 əkiz, 78 üçəm doğulub

    Sosial müdafiə
    15:24

    Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    15:24

    ABF tərəfindən məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə imtahanlar keçiriləcək

    Komanda
    15:21

    Makrona qarşı yenidən impiçment təklifi ediləcək

    Digər ölkələr
    15:21

    ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtonenin Azərbaycana səfəri təxirə salınıb, yeni tarix üzərində iş aparılır - YENİLƏNİB - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:12

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti