Рандрианирина стал президентом Мадагаскара переходного периода
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 12:09
В пятницу Высокий конституционный суд одобрил назначение полковника ВС Мадагаскара Майкла Рандрианирина президентом переходного периода.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
Он уже принес присягу в качестве главы государства.
На церемонии присутствовали лидеры политических партий, послы США, Германии, Франции, ЕС.
Ранее сообщалось о том, что военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.
Последние новости
12:32
За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатовПроисшествия
12:26
ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигацииМилли Меджлис
12:25
Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингомИндивидуальные
12:24
Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:19
МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчинПроисшествия
12:16
В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сынВ регионе
12:15
ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭМилли Меджлис
12:14
Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопленияЭнергетика
12:14
Фото