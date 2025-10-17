Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Рандрианирина стал президентом Мадагаскара переходного периода

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 12:09
    Рандрианирина стал президентом Мадагаскара переходного периода

    В пятницу Высокий конституционный суд одобрил назначение полковника ВС Мадагаскара Майкла Рандрианирина президентом переходного периода.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    Он уже принес присягу в качестве главы государства.

    На церемонии присутствовали лидеры политических партий, послы США, Германии, Франции, ЕС.

    Ранее сообщалось о том, что военные, вчера взявшие в свои руки власть, объявили о создании коллегиального органа управления - президентского совета за реформу.

    Мадагаскар президент Майкл Рандрианирина присяга
    Madaqaskarda keçid dövrünün prezidenti təsdiqlənib

    Последние новости

    12:32

    За 9 месяцев этого года из оборота изъяты наркотики на сумму более 170 млн манатов

    Происшествия
    12:26

    ММ ратифицировал документ о присоединении к Конвенции о морской навигации

    Милли Меджлис
    12:25

    Эльгюн Сафаров: Необходимы поправки в законодательство для борьбы с кибербуллингом

    Индивидуальные
    12:24

    Открывший стрельбу в воинской части в Подмосковье покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:19

    МВД: По делу о вооруженном инциденте в Баку задержаны двое мужчин

    Происшествия
    12:16

    В Армении задержаны экс-мэр Иджевана и его сын

    В регионе
    12:15

    ММ ратифицировал соглашение об экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

    Милли Меджлис
    12:14

    Ильхам Мирзалиев: До 80% обращений связаны с внутридомовыми проблемами отопления

    Энергетика
    12:14
    Фото

    Университеты обороны Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум

    Армия
    Лента новостей