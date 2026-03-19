    Минобороны Катара: Удар по Рас-Лаффану нанесли из Ирана

    Минобороны Катара: Удар по Рас-Лаффану нанесли из Ирана

    Удар по промышленной зоне Рас-Лаффан был нанесен из Ирана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Минобороны Катара.

    "Государство Катар подверглось атаке баллистическими ракетами из Ирана, в результате чего пострадал промышленный город Рас-Лаффан", - говорится в пресс-релизе.

    Государственная нефтегазовая компания Qatar Energy 18 марта сообщила, что промышленная площадка в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу. МВД эмирата сначала объявило, что локализовало вспыхнувший в результате атаки пожар, однако позднее уточнило, что возгорание пока не взято под контроль. О пострадавших не сообщалось.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Qətər Müdafiə Nazirliyi: Ras-Laffana zərbə İrandan endirilib
