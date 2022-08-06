На Кубе в результате пожара на базе хранения нефти пострадали более 50 человек

Крупный пожар на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, который возник из-за удара молнии, усилился.

Крупный пожар на базе хранения нефти в кубинской провинции Матансас, который возник из-за удара молнии, усилился.

Как передает Report со ссылкой на местный новостной портал Cubadebate , пострадали по меньшей мере 52 человека.

Отмечается, что было зафиксировано четыре взрыва в соседнем резервуаре. Все пострадавшие в настоящий момент госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, четверо - в критическом.

На месте работают пожарные, о разливе нефти не сообщается. Ранее Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы заявило, что инцидент не повлиял на работу находящейся поблизости крупнейшей электростанции Кубы "Антонио Гитерас".