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На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин

На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом.
Другие страны
5 августа 2020 г. 20:05
На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин

Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом.

Как передает Report на ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента туризма регионального правительства.

Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом. Эта страховка будет на бесплатной основе покрывать медицинские расходы, возвращение на родину и продление пребывания на Канарских островах из-за карантина для тех, кто заразился коронавирусом.

Эта мера вступит в силу уже на этой неделе и будет распространяться как на национальных, так и на иностранных туристов.

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