На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин

Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом

Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом.

Как передает Report на ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента туризма регионального правительства.

Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом. Эта страховка будет на бесплатной основе покрывать медицинские расходы, возвращение на родину и продление пребывания на Канарских островах из-за карантина для тех, кто заразился коронавирусом.

Эта мера вступит в силу уже на этой неделе и будет распространяться как на национальных, так и на иностранных туристов.