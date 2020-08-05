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На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин

На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом
Туризм
5 августа 2020 г. 20:05
На Канарских островах заразившимся туристам покроют расходы на карантин

Власти Канарских островов будут гарантировать туристам погашение расходов на медицинское обслуживание, возвращение на родину и нахождение на карантине в случае заражения коронавирусом.

Как передает Report на ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте департамента туризма регионального правительства.

Власти Канарских островов заключили соглашение со страховой компанией о рисках, связанных с коронавирусом. Эта страховка будет на бесплатной основе покрывать медицинские расходы, возвращение на родину и продление пребывания на Канарских островах из-за карантина для тех, кто заразился коронавирусом.

Эта мера вступит в силу уже на этой неделе и будет распространяться как на национальных, так и на иностранных туристов.

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