    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 15:57
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Сейсмособытие зафиксировано в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,2 километра.

