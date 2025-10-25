На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зафиксировано в 373 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,2 километра.