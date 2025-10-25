Kamçatkada 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 16:06
Rusiyanın Kamçatka diyarında 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka şöbəsi məlumat verib.
Seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskidən 373 kilometr aralıda qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 22,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.
