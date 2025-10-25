İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Kamçatkada 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2025
    • 16:06
    Kamçatkada 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Rusiyanın Kamçatka diyarında 6,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka şöbəsi məlumat verib.

    Seysmik hadisə Petropavlovsk-Kamçatskidən 373 kilometr aralıda qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 22,2 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Rusiya Kamçatka Zəlzələ
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
    Magnitude 6.3 quake strikes Russia's Kamchatka region

