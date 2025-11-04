Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО

Специалисты зафиксировали второе за день ощущаемое землетрясение возле Камчатки, его магнитуда составила 6,3.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 38,2 км.

В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 4 балла.

Часом ранее произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угроза цунами не объявлялась.

08:45

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Камчатском крае.

Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 168 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 50,4 км.