    • 04 ноября, 2025
    • 09:16
    Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО

    Специалисты зафиксировали второе за день ощущаемое землетрясение возле Камчатки, его магнитуда составила 6,3.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Землетрясение произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 38,2 км.

    В столице региона интенсивность толчка, по предварительным данным, оценивается в 4 балла.

    Часом ранее произошло землетрясение магнитудой 6,2. Угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в Камчатском крае.

    Как передает Report, об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    Землетрясение произошло в 168 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 50,4 км.

    Камчатка землетрясение магнитуда
    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Лента новостей