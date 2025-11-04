İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 09:28
    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Mütəxəssislər Kamçatka yaxınlığında 6,3 maqnitudalı ikinci zəlzələ qeydə alıblar.

    "Report" Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofiziki Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

    Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 158 km məsafədə baş verib. Episentri 38,2 km dərinlikdə yerləşib.

    İlkin məlumatlara görə, regionun paytaxtında təkanın intensivliyi 4 bal qiymətləndirilib.

    Bir saat əvvəl 6,2 maqnitudalı zəlzələ baş vermişdi. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Kamçatka Rusiya Zəlzələ
    Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    09:30
    Foto
    Video

    Sumqayıtda top mərmisi aşkarlanıb

    Hadisə
    09:28

    Kamçatkada ikinci zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    09:27
    Foto

    Qırğızıstan həmkarlar ittifaqlarının nümayəndələri Azərbaycanın təcrübəsini öyrənir

    İnfrastruktur
    09:23

    2025-ci ildə indiyədək ən çox qol vurmuş futbolçular müəyyənləşib

    Futbol
    09:19
    Foto

    Ramin Məmmədov Ordubadda "Cümə" və "Sərşəhər" məscidlərini ziyarət edib

    Din
    09:13

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsinin IV turuna start verilir

    Futbol
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (04.11.2025)

    Maliyyə
    09:03

    Azərbaycanın futzal və voleybol milliləri İslamiadada mübarizəyə başlayırlar

    Komanda
    08:56

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (04.11.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti