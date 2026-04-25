Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Другие страны
    • 25 апреля, 2026
    • 15:03
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

    На Камчатке (Россия) произошло землетрясение магнитудой 5,5.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

    "Магнитуда сейсмособытия - 5,5, эпицентр землетрясения находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского", - рассказали в учреждении.

    Согласно инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов.

    Стихийные бедствия Камчатка Землетрясение на Камчатке
    Kamçatkada 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
    5.5 magnitude earthquake hits Kamchatka

