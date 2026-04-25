На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке (Россия) произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Магнитуда сейсмособытия - 5,5, эпицентр землетрясения находился в 63 км от Петропавловска-Камчатского", - рассказали в учреждении.

Согласно инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов.