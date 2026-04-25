Kamçatkada 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 25 aprel, 2026
- 15:11
Kamçatkada (Rusiya) 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialından bildirilib.
"Seysmik hadisənin maqnitudası 5,5 olub, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 63 km məsafədə yerləşib", - müəssisədən bildiriblər.
Məlumata görə, Petropavlovsk-Kamçatskidə yeraltı təkanlar 4 bala qədər hiss oluna bilər.
