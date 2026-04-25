    Kamçatkada 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Kamçatkada (Rusiya) 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialından bildirilib.

    "Seysmik hadisənin maqnitudası 5,5 olub, zəlzələnin episentri Petropavlovsk-Kamçatskidən 63 km məsafədə yerləşib", - müəssisədən bildiriblər.

    Məlumata görə, Petropavlovsk-Kamçatskidə yeraltı təkanlar 4 bala qədər hiss oluna bilər.

    Zəlzələ Kamçatka Rusiya
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
    5.5 magnitude earthquake hits Kamchatka

    Son xəbərlər

    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    20:21

    Tramp Uitkoff və Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    20:03
    Video

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Zelenskinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    20:02
    Foto

    Naxçıvanda cüdo üzrə region birinciliklərinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti