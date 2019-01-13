На границе США и Мексики обнаружили очередной тоннель

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ На границе США и Мексики, недалеко от американского штата Аризона, обнаружили тоннель.

Как передаёт Report, об этом сообщает The Hill.

Согласно информации, тоннель был обнаружен на этой неделе возле Аризоны. Как подозревают мексиканские власти, тоннель использовался для перевозки наркотиков и людей через границу.

По данным издания, это уже третий подобный тоннель, обнаруженный за последний месяц.

Ранее сообщалось, что на границе США и Мексики в прошлом году погибли 376 мигрантов.