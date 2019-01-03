На границе США и Мексики погибли 376 мигрантов в прошлом году

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В 2018 году на границе США с Мексикой погибли 376 человек при попытке нелегально попасть на территорию Соединенных Штатов. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ).

Согласно документу, среди погибших 20 женщин и 4 ребенка.

В докладе говорится, что около половины погибших не удалось идентифицировать.

В МОМ отметили, что число жертв может быть больше, так как данные не обновлялись с 21 декабря, когда частично была прекращена работа федерального правительства США из-за отсутствия временного бюджета.