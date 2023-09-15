На границе Пакистана и Афганистана возобновил работу КПП "Торхам"

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам", через который проходит основной маршрут через границу Пакистана и Афганистана, возобновил работу.

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам", через который проходит основной маршрут через границу Пакистана и Афганистана, возобновил работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Представитель пакистанского округа Хайбер сообщил, что началось "двустороннее движение грузовиков и афганские граждане возвращаются в свою страну после получения разрешения и завершения иммиграционных процедур".

Информацию об открытии пункта пропуска передает и телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей администрации восточной афганской провинции Нангархар. По сведениям источников газеты "Хашт-э субх" в Нангархаре, в первые часы границу пересекли несколько сотен людей и тысячи грузовых автомобилей.

КПП "Торхам" был закрыт 6 сентября после перестрелки между пакистанскими и афганскими пограничниками. По данным СМИ, она произошла после того, как военнослужащие пакистанского Пограничного корпуса попытались воспрепятствовать строительству новой афганской заставы и ремонту старой. Согласно двустороннему соглашению, в 100-метровой зоне от КПП запрещены любые строительные работы.