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На границе Пакистана и Афганистана возобновил работу КПП "Торхам"

На границе Пакистана и Афганистана возобновил работу КПП "Торхам" Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам", через который проходит основной маршрут через границу Пакистана и Афганистана, возобновил работу.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 10:04
На границе Пакистана и Афганистана возобновил работу КПП Торхам

Контрольно-пропускной пункт (КПП) "Торхам", через который проходит основной маршрут через границу Пакистана и Афганистана, возобновил работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

Представитель пакистанского округа Хайбер сообщил, что началось "двустороннее движение грузовиков и афганские граждане возвращаются в свою страну после получения разрешения и завершения иммиграционных процедур".

Информацию об открытии пункта пропуска передает и телеканал TOLOnews со ссылкой на представителей администрации восточной афганской провинции Нангархар. По сведениям источников газеты "Хашт-э субх" в Нангархаре, в первые часы границу пересекли несколько сотен людей и тысячи грузовых автомобилей.

КПП "Торхам" был закрыт 6 сентября после перестрелки между пакистанскими и афганскими пограничниками. По данным СМИ, она произошла после того, как военнослужащие пакистанского Пограничного корпуса попытались воспрепятствовать строительству новой афганской заставы и ремонту старой. Согласно двустороннему соглашению, в 100-метровой зоне от КПП запрещены любые строительные работы.

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Версия на английском языке Torkham border between Afghanistan, Pakistan reopens
Версия на азербайджанском языке Pakistan-Əfqanıstan sərhədindəki keçid məntəqəsi fəaliyyətini bərpa edib

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