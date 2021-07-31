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На Гаити арестован еще один полицейский по делу об убийстве президента

На Гаити арестован еще один полицейский по делу об убийстве президента Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.
Другие страны
31 июля 2021 г. 03:32
На Гаити арестован еще один полицейский по делу об убийстве президента

Четвертый офицер полиции Гаити Уильям Моиз арестован в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Национальная полиция Гаити.

"Арестованные агенты сопровождали вооруженных наемников в момент преступления", - заявила прессе представитель ведомства Мари Мишель Верье, не приведя других подробностей их участия в событиях 7 июля.

По этому делу уже были арестованы трое сотрудников полиции: Бонни Грегори, Клипсон Шарль и Жан Эдди Шарль. Еще девять агентов задержаны, обыски в их домах проводило ФБР, отметила Верье.

Полиция Гаити в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза провела 46 судебных допросов, арестованы 27 человек, включая 18 колумбийцев, которых обвиняют в причастности к этому вооруженному нападению. В розыске находятся шесть человек, в том числе "вооруженные и опасные" бывший сенатор, бывшая судья и предприниматель.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Похороны лидера прошли 23 июля.

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