На дороге Киркук-Эрбиль произошло противостояние, есть погибший и раненые

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Произошло противостояние между военнослужащими, связанным с центральной властью, на северо-западе иракской провинции Киркук и вооруженной группировкой "пешмерге" местной автономии.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент зарегистрирован на автомобильной дороге Киркук-Эрбиль.

По информации, ночью 20 октября "пешмерге" напали на иракских военнослужащих.

В результате погиб 1, ранены 4 военнослужащих.

Перестрелка произошла в 35 км от Киркука, в поселке туркманов Алтынкерпю.

Отмечается, что с 19 октября члены вооруженной группировки "пешмерге" собирались в данном регионе.

Иракская армия предоставила "пешмерге" 2 часа, чтобы группировка покинула Алтынкерпю.