На донорской конференции в Копенгагене Киеву собрали более 1,5 млрд евро

Страны - участницы донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) выделят на закупки оружия Киеву 1,5 млрд евро.

Страны - участницы донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) выделят на закупки оружия Киеву 1,5 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на пресс-конференции сообщил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

"Всего на конференции собрано более 1,5 млрд евро", - отметил он. Министр добавил, что некоторые страны обещали, что вернутся домой, обсудят этот вопрос и, возможно, сумма пожертвований станет еще больше.

По словам Бёдскова, объявленная в четверг сумма - это новые пожертвования. Они пойдут на производство и закупки вооружений, обучение украинских военных и разминирование. В сентябре пройдет новая встреча стран, на которой будут в том числе обсуждаться использование выделенных на нынешней конференции средств и необходимость новой помощи.

На конференции также было согласовано создание фонда для увеличения финансирования производства вооружений для Украины. Его создаст Великобритания.

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Участники донорской конференции "Копенгаген - Украина - 2022" (#CopenhagenUkraine2022) пообещали Киеву на закупки оружия 3 млрд крон (более 400 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал TV2.

Как передает корреспондент телеканала, еще пять или шесть стран заявили, что, возможно, смогут найти дополнительные средства.

Донорская конференция "Копенгаген - Украина - 2022" проходит в четверг в парламенте Дании. В ней принимают участие представители 26 стран.