В Монголии задержали первых подозреваемых в хищениях угля

Около тысячи человек собрались в четверг на демонстрацию в центре Улан-Батора на пятый день протестов. На этот раз на площадь имени Сухэ-Батора также прибыли на конях граждане из регионов страны.

Бывший руководитель госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах в ночь на четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Улан-Баторе министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар.

Недовольство ходом расследования дела о хищении угля, в частности отсутствием данных о подозреваемых, стало поводом для массовых акций протеста, которые проходят в Улан-Баторе уже пятый день подряд.

"В связи с делом о хищении угля создана рабочая группа для поддержки расследования. Первое заседание состоялось в среду. После заседания рабочей группы расследование активизировалось. Вчера ночью были задержаны восемь человек, в том числе Баттулгын Ганхуяг, работавший исполнительным директором госкомпании "Эрдэнэс Таван-Толгой", - сказал министр на специальном брифинге.

Также задержаны жена экс-руководителя госкомпании, сестра и зять, начальник одного из отделов "Эрдэнэс Таван-Толгой", руководители и владельцы двух частных фирм.

"Идет обыск в домах и офисах этих людей. Также арестована часть руководства компании "Хишиг арвин индастриал", которая занимается добычей полезных ископаемых и операторской деятельностью", - добавил руководитель Минюста.

В связи с масштабом дела к расследованию привлечены следователи из каждой области страны, поскольку необходимо собрать обширную доказательную базу. Детективы, эксперты, таможенники и пограничники, входящие в состав рабочей группы Центрального управления разведки, в четверг утром выехали в Южно-Гобийский аймак (область), где находится Таван-Толгой - одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Монголии ведут как минимум 21 дело, связанное с хищениями при экспорте угля в Китай, фигурантами являются более 40 человек.

09.33

Около тысячи человек собрались в четверг на демонстрацию в центре Улан-Батора на пятый день протестов. На этот раз на площадь имени Сухэ-Батора также прибыли на конях граждане из регионов страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Полицейские, которые все эти дни дежурят на площади, попросили прибывших всадников удалиться, поскольку по распоряжению мэра Улан-Батора на центральную площадь города запрещено въезжать на конях.

"Мы приехали на конях не ради смуты, а чтобы показать, что и в регионах страны поддерживают протестное движение. Мы хотим встретиться с представителями властей и высказать свое мнение", - отвечали полицейским молодые люди. По их словам, ожидается прибытие в город для участия в акции протеста еще около двух сотен всадников из разных аймаков (областей) страны. Пока первые участники конного митинга отъехали в близлежащий сквер у гостиницы "Улан-Батор". Они сообщили, что планируют трижды объехать Дом правительства.

Как сообщает Общественное радио Монголии, на въездах в город уже начали задерживать и не пускать в город людей на конях.

Протесты в Улан-Баторе начались 4 декабря из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. Считается, что сумма хищений превышает 12,8 млрд долларов. 5 декабря участники акции пытались штурмовать Дом правительства Монголии. Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 7 декабря объявил о создании рабочей группы по расследованию дела о хищении, в которую войдут как представители властей, так и до сотни протестующих.