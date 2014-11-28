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    На австралийский Брисбен обрушился сильнейший за последние 30 лет шторм

    В результате пострадали 39 человек

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ На австралийский Брисбен, расположенный примерно в 20 километрах от побережья Тихого океана, обрушился сильнейший за последние 30 лет шторм. В результате пострадали 39 человек, cообщает Report со ссылкой на  Sky News Australia. 

    Из-за порывов ветра, достигающих 39 метров в секунду, повалено множество деревьев и линий электропередач. Около 90 тысяч домов в городе остались без света. Шторм срывал крыши с домов, разбивал окна высотных зданий, а также перевернул четыре легкомоторных самолета в одном из аэропортов Брисбена.

    Шторм сопровождался крупным градом, из-за чего пришлось прервать работу местного парламента. За полчаса выпала почти месячная норма осадков, в результате машины на затопленных улицах оказались почти полностью погруженными в воду. 

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