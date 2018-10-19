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    МВФ выделит Украине 3,9 миллиарда долларов

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Международный валютный фонд достиг договорённостей с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиардам долларов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом говорится в сообщении фонда, распространённом пресс-службой в пятницу.

    "Персонал Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли соглашения о новой 14-месячной программе финансирования", — говорится в сообщении.

    "Новая программа предполагает доступ к 2,8 миллиардам SDR (специальная расчетная единица МВФ, эквивалентно 3,9 миллиардам долларов США), что обеспечит экономическую устойчивость Украине в 2019 году", — добавляется там же.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские власти решили повысить цены на газ для населения на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ - очередное условие от Международного валютного фонда для выдачи Киеву транша. 

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