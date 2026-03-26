МВФ просчитывает риски войны с Ираном
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 01:56
Международный валютный фонд проводит моделирование сценариев развития событий в разных странах, чтобы оценить, каким экономикам может потребоваться дополнительное финансирование, если война с Ираном затянется.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
В докладе говорится, что МВФ обратился к страновым отделам организации с просьбой поделиться своим анализом по таким вопросам, как состояние текущего счета и потенциальные потребности в финансировании, при этом отмечается, что оценка сосредоточена на странах, имеющих действующие программы финансирования.
