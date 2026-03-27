Следственный комитет Армении завершил дело по Карапетяну

Следственный комитет Армении завершил расследование по делу собственника ЗАО "Электросети Армении" Самвела Карапетяна, а также руководителей двух принадлежащих ему компаний - В. Т. и А. Х.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на СК страны.

Уголовное дело возбуждено по признакам уклонения от уплаты налогов, отмывания денежных средств, хищения имущества в особо крупных размерах, а также публичных призывов к захвату власти.

Карапетян при участии указанных лиц организовал уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 1,84 млрд драмов (около $4,8 млн). Кроме того, по данным следствия, в 2020–2023 годах при участии руководителей других компаний было совершено хищение на сумму свыше 4,97 млн драмов (около $13,1 млн).

Следствие также инкриминирует Карапетяну два эпизода отмывания денежных средств, совершенных по предварительному сговору с руководителями других компаний на общую сумму около 1,97 млрд драмов (примерно $5,2 млн).