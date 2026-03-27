Армия Израиля заявила об обнаружении военных объектов у церкви на юге Ливана
Другие страны
- 27 марта, 2026
- 18:11
Израильская армия заявила, что в ходе операций на юге Ливана обнаружила военные объекты рядом с одной из местных церквей.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
По утверждению израильской стороны, в районе приграничного поселка Эль-Хиям военные нашли вход в тоннель и подземную инфраструктуру возле храма.
Кроме того, в одной из школ в этом районе, как заявляют военные, были обнаружены сотни единиц оружия.
В армии Израиля считают, что отряды "Хезболлах" используют религиозные и гражданские объекты в военных целях.
Последние новости
