İsrail Livanda kilsə yaxınlığında hərbi obyektləri aşkarladığını iddia edib
- 27 mart, 2026
- 23:31
İsrail Ordusu Livanın cənubunda əməliyyatlar zamanı yerli kilsənin yaxınlığında hərbi hədəflər aşkarladığını iddia edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ordunun Mətbuat xidməti açıqlama yayıb.
İsrail tərəfinin məlumatına görə, sərhəddəki Əl-Xiyam yaşayış məntəqəsində qoşunlar kilsənin yaxınlığında tunelin girişini və yeraltı infrastrukturu aşkar ediblər.
Hərbçilərin məlumatına görə, bundan əlavə, ərazidəki məktəbdə yüzlərlə silah aşkar edilib.
İsrail Ordusu hesab edir ki, "Hizbullah"ın bölmələri dini və mülki obyektlərdən hərbi məqsədlər üçün istifadə edir.
