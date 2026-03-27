    Путин: Театры в Баку и Дербенте являются мостами между культурами

    Театральные сцены в Баку и Дербенте служат своеобразными мостами между культурами двух стран, способствуя укреплению гуманитарных связей.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия театра в Дербенте.

    Он также выразил уверенность, что открытие обновленного Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте станет значимым событием для культурной жизни Дагестана, России в целом, а также соседних государств Кавказа.

    Путин напомнил, что история театра восходит к 80-м годам XIX века и он всегда объединял людей, преданных театральному искусству. По его словам, после масштабной реконструкции учреждение обрело современное здание.

    Президент отметил, что в России ведется работа по обновлению и техническому переоснащению региональных театров при поддержке федеральных программ, а также с участием регионов, частных инвесторов и меценатов. Он подчеркнул, что Дербент является примером такого объединения усилий.

    Глава государства поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта.

    Путин также подчеркнул важность бережного отношения к традициям для Дагестана и Дербента с его древней историей, отметив, что уникальность России формируется за счет самобытности и единства народов, а также уважения к культурному разнообразию.

    Он выразил уверенность, что обновленный театр будет способствовать знакомству жителей страны с богатой азербайджанской культурой.

