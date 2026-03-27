İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Region
    • 27 mart, 2026
    • 19:32
    Putin: Bakı və Dərbənddəki teatrlar mədəniyyətlər arasında körpüdür

    Bakı və Dərbənddəki teatr səhnələri iki ölkənin mədəniyyətləri arasında özünəməxsus körpü rolunu oynayaraq humanitar əlaqələrin möhkəmlənməsinə töhfə verir.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dərbənddə teatrın açılış mərasimində videoəlaqə vasitəsilə çıxışı zamanı deyib.

    O, Dərbənddə yenilənmiş Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışının Dağıstanın, bütövlükdə Rusiyanın, eləcə də Qafqazın qonşu dövlətlərinin mədəni həyatı üçün əlamətdar hadisə olacağına əminliyini ifadə edib.

    Putin xatırladıb ki, teatrın tarixi XIX əsrin 80-ci illərinə gedib çıxır və həmişə teatr sənətinə sadiq insanları birləşdirib. Onun sözlərinə görə, genişmiqyaslı yenidənqurma işlərindən sonra müəssisə müasir bina ilə təmin olunub.

    Prezident qeyd edib ki, Rusiyada federal proqramların dəstəyi, eləcə də regionların, özəl investorların və mesenatların iştirakı ilə regional teatrların yenilənməsi və texniki cəhətdən yenidən təchiz edilməsi üzrə işlər aparılır. O vurğulayıb ki, Dərbənd səylərin bu cür birləşdirilməsinə bir nümunədir.

    Dövlət başçısı layihənin həyata keçirilməsinə töhfə verən hər kəsə təşəkkür edib.

    Putin həmçinin Dağıstan və qədim tarixə malik Dərbənd üçün ənənələrə qayğı ilə yanaşmağın vacibliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, Rusiyanın unikallığı xalqların özünəməxsusluğu və birliyi, eləcə də mədəni müxtəlifliyə hörmət hesabına formalaşır.

    O, yenilənmiş teatrın ölkə sakinlərinin zəngin Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanış olmasına kömək edəcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Путин: Театры в Баку и Дербенте являются мостами между культурами

    Son xəbərlər

    20:37
    Foto

    "FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi Sent Lüsiya ilə oyunda dördüncü qolu vurub – YENİLƏNİB-3

    Futbol
    20:26

    Bakıya intensiv yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    20:16

    Hava şəraiti ilə əlaqədar Bakının icra hakimiyyətləri gücləndirilmiş iş rejimində çalışır

    İnfrastruktur
    20:08

    ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Maduroya qarşı işi genişləndirə bilər

    Digər ölkələr
    19:36
    Video

    Binəqədi və Suraxanıda yaşayış evlərinin həyətlərini su basıb, 9 nəfər təxliyə edilib

    Hadisə
    19:32

    Putin: Bakı və Dərbənddəki teatrlar mədəniyyətlər arasında körpüdür

    Region
    19:25

    İran XİN: İsrailin hücumu nəticəsində Livanda altı iranlı diplomat öldürülüb

    Region
    19:09

    Ağsuda qadını qətlə yetirən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    18:49

    Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti