В Азербайджане объем платных услуг населению вырос почти на 9%
Бизнес
- 27 марта, 2026
- 17:56
Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана, в январе-феврале 2026 года составила 2 млрд 534,2 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,9% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
Сообщается, что юридическими лицами населению были оказаны услуги на сумму 1 млрд 938,4 млн манатов. Это составило 76,5% от общей стоимости услуг.
За два месяца каждый житель страны в среднем воспользовался различными платными услугами на сумму 246,9 маната, что в номинальном выражении на 31,6 маната больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
