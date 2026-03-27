Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 27 mart, 2026
- 17:19
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2 milyard 534,2 milyon manat olub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8,9 % çoxdur.
Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 1 milyard 938,4 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 76,5 %-ni təşkil edib.
İki ayda hər bir ölkə sakini orta hesabla 246,9 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 31,6 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
