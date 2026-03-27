    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 9 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2 milyard 534,2 milyon manat olub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 8,9 % çoxdur.

    Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 1 milyard 938,4 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 76,5 %-ni təşkil edib.

    İki ayda hər bir ölkə sakini orta hesabla 246,9 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 31,6 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

