Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ахмед Исмайлов: Медиаграмотность остается ключевым фактором устойчивой инфосреды

    Медиа
    • 27 марта, 2026
    • 17:46
    В Стамбуле проходит Пятый Саммит стратегических коммуникаций – Stratcom Summit 26 при организации Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции.

    Как сообщили Report в Агентстве развития медиа, саммит играет роль важной платформы для обсуждения актуальных вызовов в сфере стратегических коммуникаций на фоне геополитических и коммуникационных трансформаций, происходящих в глобальном масштабе.

    В мероприятии принимают участие представители государственных структур, международные эксперты, ответственные лица в сфере стратегических коммуникаций, ведущие специалисты и представители академических кругов.

    На панельной сессии "Трансформация глобального общественного мнения в экосистеме цифровых коммуникаций", исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов отметил, что в условиях цифровой коммуникационной среды общественное мнение, приобретая глобальный и динамичный характер, породило как новые возможности, так и негативные последствия, такие как дезинформация и кризис доверия. Подчеркнув необходимость повышения медиаграмотности, продвижения локального контента, внедрения технологических решений и укрепления институционального сотрудничества для эффективного управления этими процессами, Ахмед Исмайлов заявил, что выстраивание стратегических коммуникаций на проактивной основе и расширение международного сотрудничества имеют важное значение с точки зрения формирования устойчивой и надежной информационной среды.

    Отметим, что в рамках саммита, проходящего 27–28 марта, на панельных дискуссиях ведется обмен мнениями по таким вопросам, как роль нарративов в современной коммуникационной среде, динамика глобального информационного потока, влияние цифровых технологий и значение информационного управления в кризисные периоды.

    Агентство развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов Саммит стратегических коммуникаций Экосистема цифровых коммуникаций
    İstanbulda Beşinci Beynəlxalq Strateji Kommunikasiya Sammiti keçirilir
    Последние новости

    17:52

    Великобритания выделяет 115 млн евро на ПВО для Украины

    Другие страны
    17:46

    Ахмед Исмайлов: Медиаграмотность остается ключевым фактором устойчивой инфосреды

    Медиа
    17:43

    Следственный комитет Армении завершил дело по Карапетяну

    В регионе
    17:36

    Минобороны ОАЭ: Системы ПВО за сутки перехватили 6 иранских баллистических ракет

    Другие страны
    17:35

    Ильхам Алиев поздравил коллектив Азербайджанского музыкально-драматического театра Дербента

    Внутренняя политика
    17:22

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерновых и бобовых из Турции на 19,7%

    АПК
    17:22

    Захарова: Послу Чехии в Москве заявлен протест из-за нападения на Русский дом в Праге

    В регионе
    17:06

    Ахмед Исмайлов: Турецко-азербайджанская медиаплатформа выходит на новый этап развития

    Медиа
    16:59

    Ахмед аш-Шара посетит Германию в начале следующей недели

    Другие страны
    Лента новостей