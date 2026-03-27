Ахмед Исмайлов: Медиаграмотность остается ключевым фактором устойчивой инфосреды

В Стамбуле проходит Пятый Саммит стратегических коммуникаций – Stratcom Summit 26 при организации Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции.

Как сообщили Report в Агентстве развития медиа, саммит играет роль важной платформы для обсуждения актуальных вызовов в сфере стратегических коммуникаций на фоне геополитических и коммуникационных трансформаций, происходящих в глобальном масштабе.

В мероприятии принимают участие представители государственных структур, международные эксперты, ответственные лица в сфере стратегических коммуникаций, ведущие специалисты и представители академических кругов.

На панельной сессии "Трансформация глобального общественного мнения в экосистеме цифровых коммуникаций", исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов отметил, что в условиях цифровой коммуникационной среды общественное мнение, приобретая глобальный и динамичный характер, породило как новые возможности, так и негативные последствия, такие как дезинформация и кризис доверия. Подчеркнув необходимость повышения медиаграмотности, продвижения локального контента, внедрения технологических решений и укрепления институционального сотрудничества для эффективного управления этими процессами, Ахмед Исмайлов заявил, что выстраивание стратегических коммуникаций на проактивной основе и расширение международного сотрудничества имеют важное значение с точки зрения формирования устойчивой и надежной информационной среды.

Отметим, что в рамках саммита, проходящего 27–28 марта, на панельных дискуссиях ведется обмен мнениями по таким вопросам, как роль нарративов в современной коммуникационной среде, динамика глобального информационного потока, влияние цифровых технологий и значение информационного управления в кризисные периоды.