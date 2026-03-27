В Билясуваре в результате ДТП пострадали четыре человека

В Билясуварском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает Муганское бюро Report, инцедент произошел на участке автодороги Билясувар–Бахрамтепе, проходящем через село Самедабад.

Так, легковой автомобиль марки Nissan Sunny которым управлял житель Джебраильского района Фарьяз Келбиев (1950 г.р.) перевернулся.

В результате происшествия четыре человека получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.