    Минюст США изучает расширение дела против Мадуро

    • 27 марта, 2026
    Минюст США изучает расширение дела против Мадуро

    Министерство юстиции США рассматривает возможность расширения круга фигурантов по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News.

    "У нас есть много сообщников, которым не предъявлены обвинения. Мы изучаем не только Нью-Йорк, но и другие юрисдикции", - отметила она.

    По словам Бонди, детали пока не раскрываются.

    В настоящее время фигурантами дела, помимо Мадуро и его жены Силии Флорес, являются еще четыре человека, включая сына венесуэльского лидера Герра Мадуро и главу МВД страны Диосдадо Кабельо.

    Ты - Король

