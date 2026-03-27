Минюст США изучает расширение дела против Мадуро
- 27 марта, 2026
- 18:28
Министерство юстиции США рассматривает возможность расширения круга фигурантов по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как передает Report, об этом заявила глава ведомства Пэм Бонди в интервью телеканалу Fox News.
"У нас есть много сообщников, которым не предъявлены обвинения. Мы изучаем не только Нью-Йорк, но и другие юрисдикции", - отметила она.
По словам Бонди, детали пока не раскрываются.
В настоящее время фигурантами дела, помимо Мадуро и его жены Силии Флорес, являются еще четыре человека, включая сына венесуэльского лидера Герра Мадуро и главу МВД страны Диосдадо Кабельо.
