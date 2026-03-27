ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Maduroya qarşı işi genişləndirə bilər
Digər ölkələr
- 27 mart, 2026
- 20:08
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro işi üzrə fiqurantlar dairəsinin genişləndirilməsi imkanını nəzərdən keçirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəhbəri Pem Bondi "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"İttiham irəli sürülməyən cinayət ortaqları var. Biz təkcə Nyu-Yorku deyil, digər yurisdiksiyaları da araşdırırıq", - o qeyd edib.
P.Bondinin sözlərinə görə, təfərrüatlar hələlik açıqlanmır.
Hazırda işin fiqurantları, Maduro və həyat yoldaşı Siliya Floresdən başqa, Venesuela liderinin oğlu Qerra Maduro və ölkənin daxili işlər naziri Diosdado Kabelyo da daxil olmaqla daha dörd nəfərdir.
