Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ

По приглашению венгерской стороны в Будапеште состоялась успешная встреча на уровне помощников глав государств и правительств в рамках Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X.

Х.Гаджиев отметил, что в ходе встречи были рассмотрены итоги Габалинского саммита Организации тюркских государств, а также со ссылкой на приоритеты председательства Азербайджана в контексте текущих глобальных вызовов подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности.

"Как подчеркивал Президент Ильхам Алиев на предыдущих саммитах Организации тюркских государств, тюркский мир - благодаря своей молодой демографии, богатым природным ресурсам, энергетическому потенциалу и стратегическому геополитическому положению, включая ключевые транспортные маршруты, - занимает важное место на Евразийском континенте, а Организация