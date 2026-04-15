Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    МВФ предупреждает о риске мировой рецессии из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    МВФ предупреждает о риске мировой рецессии из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что дальнейшая эскалация войны на Ближнем Востоке и продолжающиеся сбои на нефтяном рынке могут подтолкнуть мировую экономику к грани рецессии.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    МВФ отмечает, что в худшем сценарии повторяющиеся шоки на энергетическом рынке могут замедлить глобальный экономический рост до 2% с текущих 3,1%. При таком развитии событий средняя цена нефти может составить $110 за баррель в 2026 году и $125 в 2027 году.

    Наиболее благоприятный сценарий предполагает краткосрочный конфликт и нормализацию цен на нефть во второй половине 2026 года, со средней ценой около $82 за баррель по итогам года.

    Промежуточный сценарий предусматривает более затяжной конфликт, при котором цены на нефть сохранятся на уровне около $100 за баррель в текущем году и снизятся до $75 в 2027 году, а мировой экономический рост замедлится до 2,5% в этом году с 3,4% в 2025 году.

    Телеканал приводит слова главного экономиста МВФ Пьер-Оливье Гуринша о том, что при сохранении перебоев в энергетике и отсутствии ясного пути к завершению конфликта наиболее вероятными выглядят промежуточный или неблагоприятный сценарии.

    IMF Yaxın Şərqdə münaqişənin kəskinləşməsinə görə qlobal tənəzzül riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib

