    IMF Yaxın Şərqdə münaqişənin kəskinləşməsinə görə qlobal tənəzzül riski ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    • 15 aprel, 2026
    Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Yaxın Şərqdə müharibənin daha da kəskinləşməsi və neft bazarında davam edən pozuntular səbəbindən dünya iqtisadiyyatının tənəzzül həddinə çatacağını gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    IMF qeyd edir ki, ən pis ssenaridə enerji bazarında təkrarlanan şoklar qlobal iqtisadi artımı cari 3,1 %-dən 2 %-ə qədər yavaşlada bilər. Bu halda neftin bir barelinin orta qiymətinin 2026-cı ildə 110 ABŞ dolları, 2027-ci ildə isə 125 ABŞ dolları təşkil edəcəyi ehtimal olunur.

    Ən əlverişli ssenaridə münaqişənin qısamüddətli olacağı, 2026-cı ilin II yarısında neft qiymətlərinin normallaşacağı və ilin yekunları üzrə bir barel neftin orta qiymətinin təxminən 82 ABŞ dolları olacağı gözlənilir.

    Aralıq ssenari münaqişənin daha uzunmüddətli olacağını nəzərdə tutur. Bu halda neftin bir barelinin qiyməti təxminən 100 ABŞ dolları səviyyəsində qalacaq və 2027-ci ildə 75 ABŞ dollarına qədər azalacaq, qlobal iqtisadi artım isə 2025-ci ildəki 3,4 %-dən bu il 2,5 %-ə qədər yavaşlayacaq.

    Telekanal IMF-nin baş iqtisadçısı Pyer-Olivye Qurinşə istinadən bildirir ki, enerji təchizatında fasilələrin davam etməsi və münaqişənin başa çatması üçün aydın yolun olmaması şəraitində aralıq və ya əlverişsiz ssenarinin baş verməsi ehtimalı daha yüksəkdir.

    МВФ предупреждает о риске мировой рецессии из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

