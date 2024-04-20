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МВФ: Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось

МВФ: Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось Глобальная экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось один или два года назад.
Другие страны
20 апреля 2024 г. 06:05
МВФ: Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось

Глобальная экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось один или два года назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК, руководящий орган Международного валютного фонда), министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

"Я думаю, что стоит только вспомнить, что если бы мы были здесь два года назад, или даже год назад, и смотрели на то, что произойдет в предстоящий период, мы были бы более пессимистичны. На самом деле то, что происходит сейчас, оказалось намного лучше, чем мы ожидали", - сказал он.

По словам главы МВФК, инфляция снижается в большинстве стран.

"В целом мы движемся к очень "мягкой посадке" (процесс, когда экономика постепенно замедляется после периода быстрого роста, но при этом избегает рецессии - ред). И не происходит того, чего многие люди боялись, что это будет очень сложная ситуация", - подчеркнул аль-Джадан.

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