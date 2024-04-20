МВФ: Глобальная экономика оказалась устойчивее, чем предполагалось

Глобальная экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось один или два года назад.

Глобальная экономика оказалась более устойчивой, чем предполагалось один или два года назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил председатель Международного валютно-финансового комитета (МВФК, руководящий орган Международного валютного фонда), министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

"Я думаю, что стоит только вспомнить, что если бы мы были здесь два года назад, или даже год назад, и смотрели на то, что произойдет в предстоящий период, мы были бы более пессимистичны. На самом деле то, что происходит сейчас, оказалось намного лучше, чем мы ожидали", - сказал он.

По словам главы МВФК, инфляция снижается в большинстве стран.

"В целом мы движемся к очень "мягкой посадке" (процесс, когда экономика постепенно замедляется после периода быстрого роста, но при этом избегает рецессии - ред). И не происходит того, чего многие люди боялись, что это будет очень сложная ситуация", - подчеркнул аль-Джадан.