МВД Великобритании: Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсберри

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Согласно предварительным данным Лондона, Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эйсмбери".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МВД Великобритании.

В МВД также попросили Россию предоставить информацию по поводу инцидента в Солсбери.

Отметим, что накануне глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда заявил, что мужчина и женщина в Эймсберри отравились таким же нервно-паралитическим веществом, которым были ранее отравлены в Солсбери работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В связи с инцидентом в Эймсберри чрезвычайный комитет, в состав которого входят члены кабмина Королевства, представители полиции, спецслужб и экстренных служб, провели сегодня экстренное заседание.