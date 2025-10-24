Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Мужчина с ножом ранил сотрудника спецподразделения у посольства США в Токио

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 11:30
    Мужчина с ножом ранил сотрудника спецподразделения у посольства США в Токио

    Мужчина совершил вооруженное нападение возле посольства США в Токио, он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, мужчина с ножом напал и ранил сотрудника спецподразделения. Степень тяжести его травм уточняется.

    Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств нападения.

    Инцидент произошел всего за несколько дней до запланированного на 27-29 октября визита президента США Дональда Трампа в Японию. В рамках визита американский лидер намерен встретиться с императором Нарухито и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

    Япония США Дональд Трамп посольство нападение с ножом
