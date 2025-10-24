Мужчина с ножом ранил сотрудника спецподразделения у посольства США в Токио
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 11:30
Мужчина совершил вооруженное нападение возле посольства США в Токио, он задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, мужчина с ножом напал и ранил сотрудника спецподразделения. Степень тяжести его травм уточняется.
Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств нападения.
Инцидент произошел всего за несколько дней до запланированного на 27-29 октября визита президента США Дональда Трампа в Японию. В рамках визита американский лидер намерен встретиться с императором Нарухито и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
