Мужчина с ножом ранил сотрудника спецподразделения у посольства США в Токио

Мужчина совершил вооруженное нападение возле посольства США в Токио, он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно информации, мужчина с ножом напал и ранил сотрудника спецподразделения. Степень тяжести его травм уточняется.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств нападения.

Инцидент произошел всего за несколько дней до запланированного на 27-29 октября визита президента США Дональда Трампа в Японию. В рамках визита американский лидер намерен встретиться с императором Нарухито и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити.