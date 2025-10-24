İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    ABŞ-nin Tokiodakı səfirliyi yaxınlığında silahlı hücum olub

    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:33
    ABŞ-nin Tokiodakı səfirliyi yaxınlığında bir şəxs silahlı hücum törədib, o, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən məlumat verir.

    Hadisə nəticəsində xüsusi təyinatlı bölmənin əməkdaşlarından biri xəsarət alıb.

    Insidentin səbəbləri hələlik məlum deyil. Hüquq-mühafizə orqanları hücumun təfərrüatlarını araşdırır.

    Hadisə ABŞ Prezidenti Donald Trampın 27-29 oktyabr tarixlərində Yaponiyaya planlaşdırılan səfərindən bir neçə gün əvvəl baş verib. Səfər çərçivəsində ABŞ lideri imperator Naruhito və yeni seçilmiş Baş nazir Sanae Takaiti ilə görüşməyi planlaşdırır.

