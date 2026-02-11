İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Çingiz Hüseynzadə: "Vladimir Litvintsev olimpiadada çox zəif çıxış etdi"

    • 11 fevral, 2026
    • 17:04
    Çingiz Hüseynzadə: Vladimir Litvintsev olimpiadada çox zəif çıxış etdi

    Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev İtaliyada təşkil olunan XXV Qış Olimpiya Oyunlarında çox zəif çıxış edib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib.

    Qurum rəsmisi idmançının yarışa hazırlığını dəyərləndirib:

    "Vladimir Litvinsevin çıxışı çox zəif oldu. Əslində isə o, yarışa hazır idi, lakin nəsə alınmadı. Görünür, stressə düşdü. İndi digər idmançımız Anastasiya Papatomanın nəticəsini gözləyirik. Öncədən proqnoz vermək olmaz, çünki bu olimpiadadır, hər şey mümkündür".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev qısa proqramda 63,63 xalla 29 idmançı arasında sonuncu yeri tutub və mübarizəni dayandırıb. Dağ xizəkçisi Anastasiya Papatoma isə fevralın 15-də nəhəng slalom, 3 gün sonra slalom növündə qüvvəsini sınayacaq.

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

