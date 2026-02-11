İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "PAŞA Real Estate" qlobal aktivlərini "One&Only" Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir

    Biznes
    • 11 fevral, 2026
    • 16:44
    PAŞA Real Estate qlobal aktivlərini One&Only Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir

    "PAŞA Holdinq" şirkəti olan "PAŞA Real Estate Qrup", Nyu-Yorkun Hudson vadisində (Hudson Valley) ultra-lüks təyinatlı kurort kompleksini inkişaf etdirmək üçün ABŞ-da yerləşən "Nolan Reynolds International" (NRI) şirkəti və "One&Only" brendinin sahibi və operatoru olan çoxillik tərəfdaşı "Kerzner International" ilə strateji investisiya tərəfdaşlığını elan etdi.

    ABŞ Bazarına Strateji Giriş

    Hudson Valley layihəsi "PAŞA Real Estate"-in beynəlxalq artım strategiyasında mühüm mərhələni qeyd edir və Qrupun ABŞ bazarındakı ilk investisiyasını təmsil edir. Bu təşəbbüs, "PAŞA Real Estate"-in simvolik lokasiyalara, aparıcı qlobal operatorlarla əməkdaşlığa və etibarlı institusional tərəfdaşlıqlara əsaslanan qlobal aktivlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş uzunmüddətli strategiyasını təcəssüm etdirir.

    Layihəyə villalar və lüks otaqlar təklif edən "One&Only" hoteli, həmçinin 54 brend kotedj daxil olacaq. Layihə dünyanın ən nüfuzlu kulinariya ali təhsil ocaqlarından biri olan Amerika Kulinariya İnstitutuna (CIA) məxsus 8.5 hektarlıq ərazidə reallaşdırılır. Manhettendən cəmi 90 dəqiqəlik məsafədə yerləşən və Hudson çayına mənzərəsi olan kurortun 2028-ci ildə açılması planlaşdırılır.

    Sağlamlıq, Kulinariya və Təbiət Yönümlü Kurort Konsepsiyası

    Unikal sağlamlıq turizmi istiqaməti kimi hazırlanan kurortun konsepsiyası, müstəsna təbii mühitdə qastronomik ustalıqla aktiv uzunömürlülük proqramlarını ahəngdar şəkildə birləşdirir. Kulinariya proqramları şef rezidensiyaları, ustad dərsləri və yerli ferma məhsullarının istifadəsinə əsaslanan qastronomik konsepsiyanı əhatə edərək Amerika Kulinariya İnstitutu (CIA) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təqdim olunacaq. Sağlamlıq və uzunömürlülük təklifləri isə "Clinique La Prairie" ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək və profilaktika, gümrahlıq və uzunmüddətli rifaha yönəlmiş fərdi proqramları təqdim edəcək.

    Nyu-York şəhərindən 150 kilometr şimalda yerləşən kurort, CIA kampusuna bitişik, Franklin D. Ruzveltin Evi və Vanderbilt Malikənəsi kimi milli tarixi abidələrin bilavasitə yaxınlığında, qorunan və aşağı sıxlıqlı bir landşaftda yerləşir. Məkan məxfilik, təbii gözəllik və Manhettenə birbaşa çıxışın unikal balansını təklif edir.

    "PAŞA Real Estate Qrup" haqqında www.pasharealestate.az "PAŞA Real Estate Qrup", daşınmaz əmlakın investisiyası, inkişafı, strateji idarəçiliyi və istismarı üzrə ixtisaslaşmışdır. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Özbəkistan və Monteneqronun müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən qrup lüks hotellər, dünya səviyyəli kurortlar, ticarət obyektləri, premium yaşayış layihələri və qarışıq tipli layihələr daxil olmaqla geniş aktivlərə malikdir. Keyfiyyət, dürüstlük və müştəri məmnuniyyətinə sadiq qalan "PAŞA Real Estate Qrup", sənaye standartlarını yenidən müəyyənləşdirmək və qlobal miqyasda aktivlərinin dəyərini artırmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərməkdədir.

