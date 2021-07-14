Мужчина с ножом атаковал посетителей магазина в Китае, есть погибшие

Вооруженный ножом мужчина атаковал во вторник посетителей супермаркета в китайском городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин).

Вооруженный ножом мужчина атаковал посетителей супермаркета в китайском городе Шэньян, два человека погибли и семь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Как установила полиция, злоумышленник является сотрудником мясного отдела этого супермаркета - это 61-летний мужчина по фамилии Тянь из города Мэйхэкоу. У него возник спор с покупателем по поводу приобретения свинины. Сотрудник магазина нанес клиенту несколько ударов ножом, после чего выбежал из отдела и ранил еще восемь человек.

В настоящее время преступник находится в бегах. Полиция опубликовала ориентировки на подозреваемого.