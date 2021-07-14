О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мужчина с ножом атаковал посетителей магазина в Китае, есть погибшие

Мужчина с ножом атаковал посетителей магазина в Китае, есть погибшие Вооруженный ножом мужчина атаковал во вторник посетителей супермаркета в китайском городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин).
Другие страны
14 июля 2021 г. 15:24
Мужчина с ножом атаковал посетителей магазина в Китае, есть погибшие

Вооруженный ножом мужчина атаковал посетителей супермаркета в китайском городе Шэньян, два человека погибли и семь получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Как установила полиция, злоумышленник является сотрудником мясного отдела этого супермаркета - это 61-летний мужчина по фамилии Тянь из города Мэйхэкоу. У него возник спор с покупателем по поводу приобретения свинины. Сотрудник магазина нанес клиенту несколько ударов ножом, после чего выбежал из отдела и ранил еще восемь человек.

В настоящее время преступник находится в бегах. Полиция опубликовала ориентировки на подозреваемого.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
В Азербайджане за сутки COVID-19 заразились 127 человек
7 июля 2021 г. 19:45
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ
8 июля 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi