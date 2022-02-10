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МС ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн

МС ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн Международный суд ООН (МС ООН) постановил в среду, что правительство Уганды обязано выплатить 325 млн долларов США властям Демократической Республики Конго (ДРК) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время второй конголезской войны (1998 - 2002 год
Другие страны
10 февраля 2022 г. 01:25
МС ООН обязал Уганду выплатить ДР Конго репарации на $325 млн

Международный суд ООН (МС ООН) постановил, что правительство Уганды обязано выплатить 325 млн долларов США властям Демократической Республики Конго (ДРК) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время второй конголезской войны (1998 - 2002 годы).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Тем самым расположенный в Гааге суд лишь частично удовлетворил иск ДРК, которая требовала 11 млрд долларов США.

Нынешний суд по поводу действий сил Уганды и поддерживаемых ею повстанческих группировок на востоке ДРК является вторым по счету. В 2005 году после слушаний, которые продолжались шесть лет, МС ООН постановил, что Уганда нарушила международное право, заняв во время войны часть территории ДРК. Одновременно суд отметил, что ДРК нарушила Венскую конвенцию, когда угандийское посольство в конголезской столице Киншасе подверглось нападению. МС ООН обязал обе африканские страны договориться о размере компенсации.

В 2015 году ДРК повторно обратилась в Международный суд ООН по этому делу, заявив, что Уганда отвергла предложение Киншасы о выплате 13 млрд долларов США в качестве репараций. Конголезская сторона в своем иске отмечала, что Уганда должна не только выплатить компенсацию семьям пострадавших в вооруженном конфликте, но и заплатить за пользование природными ресурсами попавшей под ее контроль провинции Итури, а также за ущерб, нанесенный дикой природе. При этом в иске ДРК снизила требования до 11 млрд долларов США.

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