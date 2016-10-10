Мощный взрыв прогремел у ночного клуба в центре шведского Мальмё

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел в ночь на понедельник у здания ночного клуба Babel в центре шведского города Мальмё.

Как передает Report, об этом сообщает шведская газета Sydsvenskan.

По ее данным, взрыв произошел в 03.30 по бакинскому времени, жертв нет.

"Там был какой-то тип взрыва, и он, похоже, привел к большим повреждениям здания. И, насколько известно, пострадавших среди людей нет", — сказал изданию дежурный полиции Мартин Карлссон.

Взрывное устройство неизвестные положили перед входной дверью, когда клуб уже был закрыт. В результате пострадала не только сама дверь, но и окна на втором этаже. Взрыв был таким громким, что разбудил жителей соседних кварталов, сообщает издание.

Полиция пока не задержала подозреваемых, место оцеплено для осмотра специалистами.